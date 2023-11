Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 146,00 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 146,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 145,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 145,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 190.095 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,63 EUR.

Am 03.08.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,54 EUR je Aktie belaufen.

