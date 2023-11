Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag in Rot

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 145,55 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 145,55 EUR ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 145,30 EUR. Mit einem Wert von 145,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.225 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 39,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 135,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Merck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

