Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 151,15 EUR.

Bei einem Wert von 189,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 20,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 11,15 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

