Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 141,60 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 141,60 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.336 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 136,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 14.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX aktuell