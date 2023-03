Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag gesucht

Die Merck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 180,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 181,50 EUR. Bei 177,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 84.427 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.805,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.213,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 16.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,75 EUR je Merck-Aktie.

