Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

07.03.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 159,45 EUR.

Das Papier von Merck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 159,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 162,05 EUR. Bei 157,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.304 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,23 Prozent Luft nach oben. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,67 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.173,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.805,70 EUR umgesetzt worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Merck. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,40 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Merck-Aktie in Grün: Merck baut Stellen ab Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Aufwind

