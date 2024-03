Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 159,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 159,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 159,15 EUR. Bei 157,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.149 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 177,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 10,26 Prozent niedriger. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,61 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.805,70 EUR gelegen.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,40 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

