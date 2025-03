Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 135,20 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 135,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 134,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.221 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. 30,92 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,80 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 EUR an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie gewinnt: Schlussquartal stark - Dividende bleibt stabil

Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Merck-Aktie mit Buy