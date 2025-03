Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 141,25 EUR.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,25 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,45 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 141,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.713 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 12.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 132,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,14 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie eingefahren. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie gewinnt: Schlussquartal stark - Dividende bleibt stabil

Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Merck-Aktie mit Buy