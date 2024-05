Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 153,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 153,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.254 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 186,83 EUR.

Am 07.03.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,55 EUR je Merck-Aktie.

