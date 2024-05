Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 152,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 152,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 152,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 152,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.976 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 172,40 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,83 EUR.

Merck gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent zurück. Hier wurden 5,23 Mrd. EUR gegenüber 5,66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,55 EUR fest.

