Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 146,35 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 146,35 EUR ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 146,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 123.341 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 38,57 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 146,00 EUR ab. Abschläge von 0,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 208,00 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,41 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.293,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,56 EUR je Aktie.

