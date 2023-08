Merck Aktie News: Merck am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 160,50 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 160,50 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.623 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 26,36 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,28 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,63 EUR.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,90 EUR je Aktie aus.

