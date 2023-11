Merck Aktie News: Merck wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 145,05 EUR ab.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 145,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 144,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,95 EUR. Bisher wurden heute 6.880 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,81 Prozent. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 195,63 EUR aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,54 EUR je Merck-Aktie belaufen.

