Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 172,55 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,15 EUR nach. Bei 173,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.952 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 25,46 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 22.06.2022. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,20 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.973,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

