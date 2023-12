Merck Aktie News: Merck am Mittag stärker

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 141,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die Merck-Aktie legte bis auf 142,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,70 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.349 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (135,00 EUR). Abschläge von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,75 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,47 EUR je Merck-Aktie.

