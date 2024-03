Merck Aktie News: Merck büßt am Mittag ein

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 156,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 156,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 154,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.654 Stück gehandelt.

Am 07.04.2023 markierte das Papier bei 176,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,26 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 182,67 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Am 14.05.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,60 EUR fest.

