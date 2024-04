Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 153,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 153,20 EUR zu. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,45 EUR aus. Mit einem Wert von 151,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.197 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2023 bei 176,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

März 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

DAX-Handel aktuell: DAX startet im Minus