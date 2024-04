Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 151,40 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 151,40 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 150,45 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.011 Merck-Aktien.

Am 12.04.2023 markierte das Papier bei 176,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 11,29 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,83 EUR aus.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.805,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,54 EUR je Aktie belaufen.

