Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 114,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 114,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 115,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,45 EUR. Bisher wurden heute 114.432 Merck-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 54,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

