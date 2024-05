Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Mittwochmittag

So bewegt sich Merck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 155,55 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 155,55 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,95 EUR an. Bei 153,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 30.748 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. 10,83 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 15,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.03.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,69 Prozent auf 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,55 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

