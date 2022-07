Merck Aktie News: Merck am Mittag ohne große Veränderung

Mit einem Kurs von 173,25 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 08.07.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,40 EUR aus. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 171,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,85 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 42.984 Aktien.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 13,16 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,45 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.198,00 EUR – ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.631,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Merck-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Merck-Aktie leichter: Merck begibt Anleihe in Milliardenhöhe

