Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit angezogener Handbremse

Merck im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 109,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 109,40 EUR. Bei 109,40 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 109,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.904 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 61,79 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 163,50 EUR an.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen