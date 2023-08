Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 160,30 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 160,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 160,30 EUR. Bei 160,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.247 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,17 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,63 EUR für die Merck-Aktie.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie verdient. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

