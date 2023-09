Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag im Minus

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 167,05 EUR ab.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 167,05 EUR abwärts. Bei 166,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.658 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,40 Prozent hinzugewinnen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 12,84 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 03.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.568,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.302,00 EUR.

Die Merck-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

