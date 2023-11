Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 149,30 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 149,30 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 149,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.440 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 135,00 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Merck veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,54 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

