Merck Aktie News: Merck am Vormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 148,50 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 148,50 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 148,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.150 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Gewinne von 36,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,00 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

