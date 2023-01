Merck Aktie News: Merck legt am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 188,50 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,20 EUR an. Mit einem Wert von 187,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.436 Merck-Aktien.

Bei 210,20 EUR erreichte der Titel am 07.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 10,32 Prozent zulegen. Bei 153,10 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 23,12 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,60 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,24 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.973,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,31 EUR je Merck-Aktie.

