Merck Aktie News: Merck steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 143,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 143,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 143,50 EUR. Bei 141,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.286 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). 41,42 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 188,57 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,03 EUR je Merck-Aktie.

