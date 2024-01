Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 141,65 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 141,65 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 142,10 EUR zu. Bei 141,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.604 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,17 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 188,57 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,03 EUR fest.

