Merck Aktie News: Merck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 152,35 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 152,35 EUR nach oben. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.421 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,35 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Merck-Aktie. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 183,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 EUR je Merck-Aktie belaufen.

