Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 151,85 EUR zu.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 151,85 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.992 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,35 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 24,70 Prozent zulegen. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 EUR je Merck-Aktie belaufen.

