Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 153,15 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 153,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 153,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,40 EUR. Bisher wurden heute 64.824 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 176,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 186,83 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

