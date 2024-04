Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 152,00 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 152,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 151,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 152,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.355 Merck-Aktien.

Am 12.04.2023 markierte das Papier bei 176,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 13,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,83 EUR je Merck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verloren

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Start des Montagshandels zu