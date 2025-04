Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 111,25 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 111,25 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 110,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 271.909 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,57 EUR aus.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,24 EUR je Merck-Aktie belaufen.

