Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 111,95 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 111,95 EUR. Bei 111,20 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten 26.175 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,57 EUR.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

