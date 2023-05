Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Merck 161,05 EUR

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 161,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 160,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.269 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. 20,54 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,70 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 EUR, nach 2,06 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.805,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.213,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Merck am 11.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

