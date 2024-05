Merck Aktie News: Merck zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 155,35 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 155,35 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.898 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). 10,98 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 13,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 07.03.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,69 Prozent auf 5,23 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,66 Mrd. EUR gelegen.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,55 EUR fest.

