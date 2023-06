Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Merck 168,80 EUR

Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 168,90 EUR. Bei 168,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 37.321 Stück.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 20,07 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,35 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,70 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.293,00 EUR – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.198,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Merck KGaA