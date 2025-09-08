Merck Aktie News: Merck kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 110,90 EUR.
Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 110,90 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 111,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Merck-Aktie sank bis auf 109,85 EUR. Bei 111,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.062 Merck-Aktien.
Bei 171,95 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 35,50 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.
