Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 156,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 156,05 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 155,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.493 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Gewinne von 29,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.302,00 EUR, gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,78 Prozent präsentiert.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,75 EUR je Merck-Aktie belaufen.

