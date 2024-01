Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochmittag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 144,50 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 144,50 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 145,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 142,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.336 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 40,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 7,06 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 188,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,48 EUR je Aktie.

