Merck Aktie News: Merck am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 11:47 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 172,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 171,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.759 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 15,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 12,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.805,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.213,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 16.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Siltronic-Aktie unter Druck: Neuer CEO übernimmt Anfang Mai

Merck-Aktie dennoch leichter: Merck erfüllt Prognose - Dividendenzahlung wird erhöht

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA