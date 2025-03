Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 136,50 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 136,50 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 136,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 8.712 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 132,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 181,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 06.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,50 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

