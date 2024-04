Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 153,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 153,90 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.063 Merck-Aktien.

Am 12.04.2023 markierte das Papier bei 176,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 12,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,83 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,54 EUR je Merck-Aktie.

