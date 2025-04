Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Merck im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 114,60 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 114,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 119,00 EUR. Bei 116,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 261.772 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,45 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,62 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,24 EUR je Aktie.

