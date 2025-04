Merck Aktie News: Merck bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 117,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 117,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 117,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.593 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 50,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (110,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 5,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,24 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben