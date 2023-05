Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Merck 160,95 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 161,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 161,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.155 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 25,81 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 5,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 212,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Merck am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.805,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.213,00 EUR in den Büchern standen.

Die Merck-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

