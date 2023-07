Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 145,85 EUR abwärts.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 145,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 145,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.306 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 39,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,60 EUR am 10.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,00 EUR je Merck-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,41 EUR je Aktie verdient. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

