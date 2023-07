Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagnachmittag fester

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 146,65 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 146,65 EUR. Bei 147,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 76.940 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 38,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 0,72 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.08.2023 gerechnet. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,56 EUR im Jahr 2023 aus.

